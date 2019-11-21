Организатор «Русских маршей» стал гражданином Украины

Заочно арестованный в России политик Иван Белецкий, который был в числе организаторов «Русских маршей», получил украинское гражданство и планирует работать адвокатом. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает РИА Новости.

Белецкий назвал себя «этническим украинцем» и рассказал, что решение о выдаче гражданства приняло управление миграционной службы Украины. В настоящее время он уже получил паспорт нового образца. Прежде политик успел поработать юристом в России в течение четырех лет. Киев признал его диплом Российской академии адвокатуры и нотариата.

В России Белецкий заочно арестован, Мещанский суд Москвы год назад предъявил ему обвинения в призывах к экстремизму. После возбуждения дела политик покинул страну и получил на Украине статус политического беженца.

В сентябре еще один организатор «Русских маршей», возглавлявший калужское отделение запрещенного в России этнополитического объединения «Русские», сообщил, что получил статус беженца в Армении. В миграционной службе Армении не подтвердили эту информацию, ссылаясь на конфиденциальность личных данных, однако посоветовали ориентироваться на заявление активиста в соцсети.

«Русский марш» — шествия и митинги представителей русских националистических организаций и движений, которые проходили в различных городах России и стран СНГ. Они были приурочены ко Дню народного единства 4 ноября.

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