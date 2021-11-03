Девятилетняя девочка спасла жизнь надышавшимся угарным газом родителям

Девятилетняя девочка из американского города Броктон, штат Массачусетс, спасла жизнь родителям, которые надышались угарным газом и потеряли сознание. Об этом сообщает сайт телеканала Boston 25 News.

В доме родителей девятилетней ученицы четвертого класса Джейлин Барбоса Брандао на несколько дней отключили электричество. Семья пользовалась установленным в доме генератором. Мать школьницы рассказала, что семья считала, что оборудование установлено в безопасном месте. Кроме того, они включали генератор на непродолжительное время.

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В какой-то момент родители ребенка почувствовали себя плохо. «Я думала, что у меня просто заболела голова. Спустя две-три минуты я уже ничего не чувствовала», — сказала женщина. Отец девочки успел крикнуть ей, что мать потеряла сознание, и тоже отключился. Их дочь сохранила спокойствие, схватила телефон отца и позвонила в службу спасения, и тем самым уберегла их от смерти. Она разблокировала гаджет при помощи лица потерявшего сознание мужчины.

Оказалось, что дом был заполнен угарным газом. Концентрация газа была потенциально смертельной. Мать Брандао очнулась в больнице. Она уверена, что действия дочери спасли ей жизнь. О состоянии отца девочки не сообщается.

Ранее сообщалось, что семилетний ребенок из американского города Джексонвилл, штат Флорида, проплыл полтора километра до берега, чтобы спасти тонущих сестру и отца. Добравшись до берега, он побежал к ближайшему дому, чтобы позвать на помощь.

