В Кремле ответили Минобороны Украины на слова о российских войсках у границы

Военное присутствие России сохраняется там, где это признается необходимым руководством страны. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в среду, 3 ноября.

Так он прокомментировал заявления Минобороны Украины о том, что на начало ноября 2021 года у границы и на территории самопровозглашенных республик Донбасса сосредоточена группировка российских войск общей численностью около 90 тысяч человек.

2 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы изображено размещение российских военных «на границе с Украиной». Однако на этих кадрах изображен район города Ельня в Смоленской области — который не имеет общую границу с Украиной и граничит только с Белоруссией.