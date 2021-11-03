Поставки российского газа в Венгрию и Сербию возобновили после аварии

«Булгартрансгаз» сообщил о завершении ремонта после аварии газопровода, через который российский газ идет в Венгрию, Сербию и Румынию. Объявление опубликовано на сайте болгарского оператора.

Компания возобновила поставки первые две страны, а также увеличила прокачку в последнюю. Трубу разорвало в ночь на понедельник, 1 ноября. Пострадавших в результате инцидента нет.

Газ на территорию Болгарии попадает через газопровод «Турецкий поток», оттуда он через продолжения распределяется в Грецию, Румынию, Сербию, Венгрию, Хорватию, Македонию, Боснию и Герцеговину.

«Турецкий поток» введен в эксплуатацию в начале 2020 года. В первый год он был загружен на 43 процента, но уже в первом квартале 2021 года загрузка составила 73 процента. Мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров. Предполагается, что при введении дополнительных транзитных мощностей в Болгарии, Сербии и Венгрии прокачка по нему возрастет.

С 1 октября «Газпром» прекратил поставки в Венгрию через территорию Украины. Это произошло после того, как начал действовать новый контракт с республикой. Российские власти называли поводом для использования новых маршрутов поставки газа высокую вероятность аварий на газотранспортной системе Украины.