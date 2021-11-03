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Седые волосы стали трендом у женщин

Женщины в возрасте 30 лет и старше отказались от окрашивания седых волос
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Фото: Natasha Brazil / Unsplash

Женщины массово отказались от окрашивания седых волос, перестали посещать салоны красоты и запустили новый тренд. Такие результаты исследования, проведенного экспертами косметического бренда Wella, публикует Daily Star.

В опросе приняли участие 1000 женщин в возрасте от 30 лет. Выяснилось, что каждая пятая респондентка помнит момент, как ее мать негативно отреагировала на появление у себя седых прядей.

Кроме того, в ходе эксперимента выяснилось, что 17 процентов не переживают по поводу седины, а 57 процентов считают, что седые волосы вернулись в моду. При этом 43 процента участниц заявили, что возрастные изменения не определяют их как личность, а 41 процент опрошенных подчеркнули, что с возрастом у женщин пропадает необходимость следить за внешним видом. Кроме того, каждая пятая женщина отметила, что появление седины — это «новая захватывающая глава» в их жизни.

Психолог Кэролин Мэйр (Carolyn Mair), участвовавшая в проведении исследования, объяснила, что до недавнего времени индустрия красоты рекламировала миф о вечной молодости, называя свои продукты антивозрастными, регенерирующими и борющимися с другими естественными изменениями организма. По ее словам, это способствовало возникновению страха перед старением, а также ощущения, что женщинам необходимо с ним бороться.

«В настоящее время женщины чаще принимают свою природную седину, чем предыдущее поколение. Многим из них натуральные седые волосы придают сил и уверенности в себе», — заключила Мэйр.

В марте 40-летняя женщина перестала стыдиться седины и прославилась в соцсетях. Уитни Лихти (Whitney Lichty) начала красить волосы еще в старших классах школы: когда ей исполнилось чуть больше 20 лет, она обнаружила на голове первые седые пряди. В связи с этим американка почувствовала неуверенность в себе и начала подкрашивать их каждые три недели из-за страха быть осмеянной окружающими.

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