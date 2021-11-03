Российский полицейский похитил 150 лошадей и уволился

В Калмыкии бывшего полицейского заподозрили в похищении табуна лошадей в 150 голов

В Калмыкии задержали бывшего помощника оперативного дежурного отдела МВД России по Целинному району по подозрению в похищении табуна лошадей. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По словам собеседника издания, бывшего сержанта задержали при расследовании дела о похищении свыше 150 лошадей, возбужденного в июле 2021 года. Известно, что хищение было совершено в мае, экс-полицейский был уволен из МВД по собственному желанию месяцем позднее — в июне.

Лошадей калмыцкой породы, принадлежащих фермерскому хозяйству «Ангай», похитили недалеко от поселка Ики-Чонос. Табун вывезли в Волгоградскую область и продали за 6,9 миллиона рублей. Через несколько дней после похищения руководитель хозяйства Улюмджи Манжиев умер.

Подозреваемый в похищении отказался от дачи показаний, расследование продолжается.