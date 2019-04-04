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Россиянин украл табун лошадей и пошел под суд

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Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Бурятии осужден за кражу табуна лошадей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Суд установил, что мужчина украл 27 лошадей у жителей села Романовка, 26 из которых продал, а одну оставил себе. Размер ущерба составил один миллион 125 тысяч рублей.

Преступника признали виновным в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере и назначили ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, до выплат потерпевшим на имущество виновного наложен арест.

В декабре 2018 года в аналогичном преступлении заподозрили жителя приморского села Утесное. Похититель увел животное из сарая на территории частного домовладения с целью добраться на нем до Уссурийска.

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