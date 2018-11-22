Россиянин добрался на краденом коне до города и попался

Житель приморского села Утесное подозревается в хищении у односельчанки коня буденновской породы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ОМВД России по городу Уссурийску.

О краже в полицию заявила 38-летняя жительница села Утесное. Похититель увел животное из сарая на территории частного домовладения с целью добраться на нем до Уссурийска.

«Инспекторы ППС на территории Уссурийска обнаружили и задержали подозреваемого, который передвигался по улицам города верхом на похищенном коне. Задержанным оказался ранее судимый 19-летний житель села Утесное», — говорится в сообщении.

Коня вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Буденновская порода — верховая порода лошадей, выведенная в конных заводах имени С. М. Буденного и имени Первой Конной Армии. Выводилась как верховно-упряжная, для нужд армии. В наше время ее используют в конном спорте.

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