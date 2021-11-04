Стало известно о побегах более 10 человек из российской психбольницы

В психиатрической клинической больнице №5 в Подмосковье, откуда сбежал находящийся на принудительном лечении убийца, ранее уже случались случаи побега, всего лечебное учреждение покинули более десяти человек. На это обратил внимание Telegram-канал «112».

Так, самый массовый побег состоялся в 2006 году. Тогда сразу девять человек, бывших под следствием по тяжким статьям, покинули больницу. Они получили ключи у медсестры, угрожая заточкой. В 2003 году 24-летний Анатолий Иваненко, осужденный за изнасилование и убийство, ударил медсестру молотком по голове и скрылся,

Последний известный случай состоялся в 2013 году. Тогда сбежали двое направленных судом на принудительное лечение преступников.

Ранее 4 ноября из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Подмосковья сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на принудительном лечении. У сбежавшего 33-летнего россиянина диагностировано психическое расстройство. Он был осужден за убийство по ч.1 ст. 105 УК РФ.