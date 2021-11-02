Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева задержали в Астрахани

Сотрудники силовых ведомств задержали в Астрахани члена террористической банды Шамиля Басаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону. Кадры задержания публикует Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в ходе совместной операции с ФСБ полицейские задержали 40-летнего Магомеда Алханова, который 27 октября сбежал из психиатрической больницы, где он находился для проведения медицинской экспертизы.

Алханов был задержан в середине июня 2021 года и осужден по статье 209 («Бандитизм») УК РФ. 27 октября во время прогулки в психлечебнице он отогнул армированный прут перекрытия крыши, проник за территорию учреждения и сбежал. ФСБ объявила боевика федеральный розыск. За помощь в его поимке ФСИН обещала вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

1 ноября его засняли камеры видеонаблюдения в продуктовом магазине. По данным МВД, беглец зашел в магазин за продуктами и попал на видео в тот момент, когда расплачивался с кассиром. На нем была длинная черная куртка с капюшоном и спортивный костюм черного цвета, лицо он скрывал под медицинской маской.

29 февраля 2000 года он в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напал на Псковскую дивизию ВДВ в Чечне. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, еще четверо были ранены.