В Совфеде предложили Украине умерить свой военный пыл

Сенатор Цеков заявил, что Украине нужно умерить свой военный пыл и не угрожать России

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил Киеву следует умерить свой военный пыл и не угрожать России. Его слова в четверг, 4 ноября, приводит РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев вместе с иностранными партнерами разработал планы обороны от России на случай развязывания полномасштабного конфликта. Он отметил также, что украинские военные готовы к любому сценарию.

«Подобным "специалистам" стоит умерить свой пыл, потому что их западные товарищи рано или поздно бросят, и Украина останется одна», — отметил Цеков.

Высказывание Арестовича прокомментировали также в Госдуме. Так, по словам член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутата Адальби Шхагошева, украинской стороне нужно как можно быстрее начать восстанавливать отношения с Россией и способствовать реализации Минских соглашений, поскольку в долгосрочной перспективе это — «единственный путь для выживания Украины как государства».