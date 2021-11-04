Россиянин потребовал от Metallica миллиард долларов

Россиянин назвал себя автором музыки группы Metallica и потребовал миллиард долларов

Гражданин России Иван Хохлов потребовал от американской рок-группы Metallica один миллиард долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на картотеку арбитражных дел.

Соответствующий иск в Арбитражный суд Орловской области подан 2 ноября.

Как пишет Telegram-канал «Арбитр», россиянин, называя себя автором текстов, музыки, логотипа и обложек альбомов американского рок-коллектива, в иске «просит назначить ему пожизненное содержание от группы».

В октябре американская певица Майли Сайрус разделась в лесу на фотосессии журнала Interview, для которого дала интервью барабанщику группы Metallica Ларсу Ульриху.

В августе 2020 года Ульрих составил список любимых песен. В плейлист вошли 26 треков, большинство из них — рок-композиции. Первое место в списке заняла песня Tap into the Power группы Suicidal Tendencies, второе — Exodus Боба Марли, третье — Green Machine музыкального коллектива Kyuss.