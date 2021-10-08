Россиянам покажут концерты культовых рок-групп на больших экранах

Более чем в 100 российских городах покажут киноверсию концертов культовых рок-групп

К 30-летию радиостанции Maximum россиянам покажут киноверсию концертов рок-групп Linkin Park, Rammstein, Metallica, U2, Muse и других культовых исполнителей жанра. Об этом сообщает ТАСС.

С 14 октября выступления можно будет посмотреть на больших экранах в более чем 100 городах страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Мурманск, Курск, Краснодар, Воронеж, Владивосток и Саратов.

«Первым в кино выйдет уникальный концерт Road to Revolution группы Linkin Park. Это эксклюзивная возможность увидеть выступление коллектива в его оригинальном составе и кадры с Честером Беннингтоном на большом экране», — отметили организаторы.

Ранее в октябре в Хабаровске впервые прошел фестиваль «Рок над Амуром», на котором выступили как местные, так и известные на всю Россию исполнители. В мероприятии приняли участие Пелагея, Вячеслав Бутусов, группа «Смысловые галлюцинации». Изначально концерт готовили ко Дню Молодежи, но позже перенесли из-за пандемии.