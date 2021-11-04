В Кремле рассказали о приглашении Лукашенко посетить Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко имеет давнейшее приглашение посетить Крым. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планирует ли глава России Владимир Путин пригласить своего коллегу на полуостров, заверил, что у Лукашенко есть действующее приглашение.

Ранее Лукашенко пожаловался, что президент России не взял его с собой в Крым. Об этом он сказал во время заседания высшего госсовета Союзного государства. «Украина закрыла для Белоруссии небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну, если не в Крым, может в Питер съездим?» — поинтересовался он и пригласил Путина в Белоруссию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

