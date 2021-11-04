В России сняли COVID-ремейк «Кавказской пленницы»

Жители села Уляп в Адыгее сняли COVID-ремейк «Кавказской пленницы» и прославились в сети

Видео: @sdk_ulyap

Сотрудники Уляпского сельского Дома культуры в Адыгее сняли COVID-ремейк знаменитого советского фильма «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая и прославились в сети, ролик появился в Instagram-аккаунте учреждения.

Жители села решили переиграть сцену фильма, где к главным героям, Трусу, Балбесу и Бывалому, приезжают медики. Они с точностью воспроизвели действия персонажей с доставанием из чемодана шприцов разных размеров. Актеры смогли передать мимику и жесты героев. В конце ролика лекцию «врача» о вреде «фильтрующего вируса ящура» заменили напоминанием о том, что после прививки электронный сертификат о вакцинации появится на портале государственных услуг.

Как пишет «Российская газета», ремейк был создан сотрудницами Дома культуры совместно с участниками драматического кружка «Нарт» Красногвардейского района. «Оператор» снял кадры на iPhone, при монтаже на видео добавили озвучку из оригинала фильма. Так как ролик был создан для местного населения, актеры никак не ожидали, что он станет популярным в социальной сети. «Главный посыл — донести до людей важность вакцинации в непростых нынешних условиях. Но с юмором, чтобы зритель улыбнулся», — подчеркнула заведующая Уляпским Домом культуры Сусанна Мерчанова.

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