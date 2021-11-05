Умершего актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

Актера Кирка Дугласа, умершего в 2020 году в возрасте 103 лет, обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд. Об инциденте заявила младшая сестра Вуд, которая описала произошедшее в книге «Маленькая сестра». По словам Ланы Вуд, 35-летний Дуглас напал на актрису на съемках фильма «Искатели», когда той было 18 лет. Об этом сообщают «Известия».

В своих мемуарах Лана Вуд подтверждает старый слух, что Натали Вуд в юном возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны известного киноактера, который был вдвое старше ее, при встрече в отеле Лос-Анджелеса. По воспоминаниям Ланы, встречу Натали и Кирка устроила ее мать Мария Захаренко.

«Казалось, прошло много времени, прежде чем Натали вернулась в машину и разбудила меня, когда захлопнула дверь, — пишет Лана, которой на момент инцидента было восемь лет. — Она выглядела ужасно. Она была взлохмачена и очень расстроена, и они с мамой начали перешептываться. Я не могла разобрать, что они говорили. Видимо, с моей сестрой случилось что-то плохое, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать». Актриса отмечает, что узнала правду, лишь когда стала взрослой.

По ее словам, мать и старшая сестра согласились с тем, что публичное обвинение известного актера разрушит карьеру Натали. Лана пообещала не обсуждать публично нападение Кирка Дугласа, однако сейчас она считает, что со времени ее разговора с Натали многое изменилось, так что теперь она могла рассказать всю историю.

Натали Вуд погибла в результате трагического происшествия во время плавания на яхте у острова Санта-Каталина в Калифорнии в ноябре 1981 года. Актриса утонула при невыясненных обстоятельствах, при этом на судне также находился ее муж Роберт Вагнер, актер Кристофер Уокен и капитан яхты Деннис Даверн. На момент смерти ей было 43 года.