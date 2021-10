Уилл Смит признался в мыслях о самоубийстве

Голливудский актер Уилл Смит признался, что его посещали мысли о самоубийстве. Об этом он рассказал в программе The Best Shape Of My Life, трейлер которой опубликован на YouTube-канале актера.

Программа, название которой на русский язык переводится как «Лучшая форма моей жизни» выйдет в понедельник, 8 ноября. Смит описал ее как путешествие, целью которого он поставил похудение на 20 фунтов (чуть более девяти килограммов) за 20 недель.

В трейлере Смит отметил, что в процессе он определил, в чем состоят фундаментальные проблемы его жизни, и понял необходимость обратить внимание на свое психическое состояние. Актер также узнал у себе много скрытых вещей. «Это был единственный раз в моей жизни, когда я когда-либо думал о самоубийстве», — сказал Смит в одном из эпизодов.

В мае Уилл Смит опубликовал в Instagram фото своего изменившегося тела, отметив, что находится в своей худшей форме. Подписчики поддержали актера, а спустя время в сети начался флешмоб — темнокожие знаменитости начали делиться своим реальным внешним видом.