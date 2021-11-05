Россиянок захотели экзаменовать перед вступлением в брак

Психолог Филипп Литвиненко предложил ввести для россиянок госэкзамен по отношениям перед вступлением в брак. Свое предложение он описал в петиции, которая опубликована на сайте Change.org.

Литвиненко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению специалиста, такой экзамен поможет женщине «управлять мужчиной» и благотворно скажется на браке. «Я предлагаю запретить на государственном уровне выходить женщинам замуж, пока они не сдадут госэкзамен по отношениям, в рамках которого они смогут подтвердить, что разбираются в мужчинах достаточно», — отметил Литвиненко.

Психженщин надо защитить на законодательном уровне от ненадежных мужчин и нездоровых браков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал автоматически давать гражданство детям от смешанных браков, где бы они не находились. Его слова прозвучали на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

