Лавров призвал автоматически давать гражданство России детям от смешанных браков

Лавров: детям от смешанных браков выдадут гражданство России, где бы они не находились

Глава МИД России Сергей Лавров призвал автоматически давать гражданство детям от смешанных браков, где бы они не находились. Об этом сообщает РИА Новости

«Где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства — он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство», — сообщил министр. Его слова прозвучали на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

На том же мероприятии Лавров обвинил западные страны в том, что они допустили дискриминацию русского языка государств Прибалтики, Украины и Грузии. Также глава МИД заявил, что в этих государствах постсоветского пространства русские также дискриминируются по этнокультурному признаку.

Также министр в своем выступлении раскритиковал власти ФРГ за то, что они объявили компенсации за блокаду Ленинграда только пострадавших евреев, проигнорировав жертв этих событий других национальностей. Он отметил, что игнорирование людей, ставших жертвами Великой Отечественной войны со стороны Берлина — это «вопиющая несправедливость».