Глава МИД России обсудил карабахское урегулирование с коллегами из Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовом на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.

По данным ведомства, встреча состоялась по инициативе российской стороны. В ходе беседы стороны обсудили вопросы карабахского урегулирования, в частности, ход реализации трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Также главы МИД коснулись общих проблем установления стабильности в регионе Южного Кавказа.

Москва оценила обоюдный настрой Еревана и Баку на налаживания диалога в послевоенный период и выразила готовность содействовать налаживанию отношений двух стран.

Министр иностранных дел Армении Мирзоян отметил посреднические усилия России, однако упомянул, что Баку не соблюдает некоторые положения трехстороннего заявления. В этой связи он напомнил о необходимости скорейшего возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Глава МИД Азербайджана Байрамов призвал Ереван начать переговоры по процессу делимитации границы, а также заявил о важности реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе и необходимости предоставления Арменией точных карт минных полей.

24 сентября при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. В ходе переговоров глава МИД Армении выразил готовность армянской стороны возобновить процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

