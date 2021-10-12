Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает его пресс-секретарь Мане Геворкян в Facebook.

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В ходе переговоров политики обсудят реализацию трехсторонних заявления от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Кроме того, стороны коснутся вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также взаимодействие двух стран в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Последняя беседа российского лидера и главы армянского правительства состоялась 7 октября. Они обсудили по телефону ключевые вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе Южного Кавказа. В ходе беседы глава армянского правительства поблагодарил российского лидера за его вклад в установление мира и стабильности в регионе и выразил признательность за проявляемое к Армении внимание со стороны Кремля. Всего за текущий год Путин и Пашинян провели три встречи и больше 10 раз созвонились по телефону.

11 октября в Москве провели переговоры министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Аршак Карапетян. В ходе встречи они обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на границе Армении и Азербайджана, а также проблемы региональной безопасности.

В сентябре 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. В январе сторона подписали еще одно заявление о реализации инфраструктурных проектов в регионе.