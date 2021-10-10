Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Пашиняна в Москве

Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита Пашиняна в Москву, он встретится с Путиным

В Москве готовится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

Визит армянского политика в Москву состоится 12 октября.

В 2021 году Путин и Пашинян уже провели три личные встречи. Кроме того, они более 10 раз разговаривали по телефону.

Последняя беседа политиков прошла 7 октября. Они обсудили по телефону ключевые вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе Южного Кавказа. В ходе беседы глава армянского правительства поблагодарил российского лидера за его вклад в установление мира и стабильности в регионе и выразил признательность за проявляемое к Армении внимание со стороны Кремля. Стороны также коснулись темы дальнейших действий в регионе в сложившихся геополитических обстоятельствах.