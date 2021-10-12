Министры обороны России и Армении провели переговоры в Москве

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Аршак Карапетян провели переговоры в Москве. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

В ходе встречи главы Минобороны государств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на границе Армении и Азербайджана, а также проблемы региональной безопасности.

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12 октября в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудят реализацию трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Также в ходе переговоров будут подняты вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Последняя беседа политиков прошла 7 октября. Они обсудили по телефону ключевые вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе Южного Кавказа. В ходе беседы глава армянского правительства поблагодарил российского лидера за его вклад в установление мира и стабильности в регионе и выразил признательность за проявляемое к Армении внимание со стороны Кремля.

Стороны также коснулись темы дальнейших действий в регионе в сложившихся геополитических обстоятельствах. Всего за текущий год Путин и Пашинян провели три встречи и больше 10 раз созвонились по телефону.

