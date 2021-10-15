Лавров обвинил Запад в попустительстве дискриминации русского языка в Прибалтике

Из-за попустительства Запада продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины и Грузии. С таким заявлением на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция доступна в YouTube-канале ТАСС.

Дипломат обвинил эти страны в дискриминации по этнокультурному и языковому признаку. «Дело доходит до откровенно русофобских акций», — подчеркнул глава МИД.

Лавров отметил, что прибалтийские государства, а также Грузия и Украина не прекращают попытки «переписать страницы общей истории». «Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны», — заключил он.

Ранее политолог и шеф-редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович заявил, что дерусификация — это фундамент для всех прибалтийских республик. По его словам, этот процесс будет длиться до полной ассимиляции русского населения, так как имеет под собой институциональные основания.