Лавров и Макей обсудили ситуацию с российскими СМИ в Белоруссии

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили ситуацию с российскими СМИ в республике. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает ТАСС.

Лавров ответил на вопрос журналистов, обсуждался ли с вопрос о положении российской прессы в Белоруссии, в частности, «Комсомольской правды». «Вопрос этот обсуждался. Я разговаривал в очередной раз с моим коллегой, министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем», — сказал глава российского МИД.

По словам Лаврова, у них с Макеем «есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Белоруссии и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях». Некоторые идеи будут реализованы в ближайшее время, добавил он.

Накануне суд в Минске оставил под арестом журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Он обвиняется в разжигании вражды и оскорблении представителя власти. Можейко арестовали из-за статьи о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ, штурмовавшего его квартиру.

Сайт kp.by был заблокировал белорусскими властями. «Комсомольская правда» закрыла свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин назвал обвинения в адрес Можейко абсурдными.