В России пообещали поддерживать всех работающих на русском языке журналистов

Лавров: будем добиваться реакции в ОНН и ОБСЕ на дискриминацию российских журналистов

Россия будет добиваться реакции ООН и ОБСЕ на факты дискриминации российских журналистов за рубежом. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

Глава МИД подчеркнул важность расширения русскоязычного медиапространства. Он выразил уверенность, что СМИ российских соотечественников вносят большой вклад в укрепление идентичности русского мира.

«Мы продолжим оказывать поддержку всем усилиям по защите прав работающих на русском языке журналистов, подвергающихся гонениям и дискриминации. Будем и далее добиваться должной реакции на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы», — пообещал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад уже практически объявил войну российским СМИ. В качестве примера Лавров привел ситуацию с невыданной россиянину визой от Великобритании, а также случай с отказом в аккредитации на мемориальные мероприятия, связанные с годовщиной терактов 11 сентября 2001 года в США.