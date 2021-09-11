Российского журналиста аккредитовали в США после возмущения Москвы

Российскому журналисту в Нью-Йорке США выдали аккредитацию на мероприятие, посвященное памяти жертв терактов 9/11 после возмущения Москвы отказом под предлогом огромного количества заявок. Об этом сообщает РИА Новости.

Поздно вечером 10 августа корреспонденты получили еще одно письмо из Соединенных Штатов с предложением выделить одно место. «Вы вдвоем подали заявки на получение аккредитации от РИА Новости, поэтому я пишу вам обоим, чтобы вы решили, кто получит одно удостоверение, выделенное на ваше издание», — говорится в послании.

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Организаторы мероприятия объяснили, что могут выдать только одно место из-за «огромного количества запросов и нехватки места», поэтому попросили определиться с сотрудником и направить только одного журналиста.

10 сентября стало известно, что журналистам РИА Новости пришел отказ в аккредитации от организаторов церемонии в США по случаю годовщины терактов 11 сентября. В агентстве рассказали, что приглашение на освещение мероприятия, которое должно пройти 11 сентября на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, было отправлено 30 августа. Отмечается, что российские корреспонденты откликнулись на него в течение часа.

Гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий и журналист Дмитрий Киселев назвал отказ в аккредитации настоящей травлей прессы. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что российским СМИ на Западе практически объявлена война.

