Журналист предрек партизанскую войну России с НАТО

Обозреватель издания The National Interest Марк Епископос (Mark Episkopos) предрек, что Россия и Белоруссия готовятся к партизанской войне с НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Крупномасштабный конфликт с Западом в традиционном его понимании — не основная цель этих маневров. Значительная часть учений пройдет в урбанизированной местности», — отмечается в материале. По мнению специалистов, такой выбор объясняется тем, что Россия готовится к партизанской войне с Североатлантическим альянсом.

Епископос обратил внимание на то, как на российско-белорусские учения отреагировали Польша, Латвия и Украина: страны выразили «серьезную озабоченность» по поводу своей безопасности из-за маневров. Вместе с тем журналист подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Россия планирует использовать учения для прикрытия военной интервенции.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии.

Учения пройдут с 10 по 16 сентября на полигонах обеих стран. Стороны планируют отработать обеспечение безопасности Союзного государства. Украина, Польша и страны Прибалтики расценили грядущие учения как угрозу своей национальной безопасности.