В Совфеде оценили идею предоставлять гражданство детям в смешанных браках

Идея предоставлять российское гражданство детям, которые родились в смешанных браках, правильная. Ребенок сразу же подпадает под защиту государства. Инициативу оценил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что поддерживает любые идеи, облегающие получение российского гражданства для соотечественников. Кроме того, сенатор высказался за упрощение получения гражданства соотечественниками, в частности, проживающими на территории Украины и Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал автоматически давать гражданство детям от смешанных браков, где бы они не находились. Его слова прозвучали на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.