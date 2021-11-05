Урок биологии в канадской школе прервал зашедший в класс лось

Global News: лось зашел в кабинет во время урока в канадской школе

Ворвавшийся в класс лось прервал урок биологии в канадской школе. Животное разбило окно и зашло в кабинет. Кадры с места событий появились в Twitter, внимание на них обратило местное издание Global News.

Беседуя с журналистами, мать одного из школьников рассказала, что лося видели утром возле одного из классов. «Мой младший начал кричать из окна: "Мама, там лось". Ну и, конечно же, я говорю: "Нет, нет никакого лося, о чем ты говоришь?"» — вспомнила женщина, отметив, что чуть погодя она и сама заметила животное, которое позже ворвалось в кабинет.

На опубликованном в сети снимке видно, как лось стоит в окружении осколков посреди одного из классов. Также лося запечатлели лежащим возле входа.

Разместивший в Twitter фотографии пользователь Пэт Дюбуа (Pat Dubois) рассказал, что незваный гость, судя по всему, поранился. «Сейчас лось отдыхает, а в школе ждут, когда приедет служба по контролю за животными», — подписал он опубликованный кадр.

Прибывшие на место спасатели усыпили лося и вывезли его в безопасное место.

О еще одной встречи с лосем ранее сообщили в российском регионе. Уточнялось, что сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам поймали лося в Казани и вернули его в естественную среду обитания.