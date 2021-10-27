В Казани поймали лося и вернули его в дикую природу

Местные жители обнаружили лося в Казани и отправили его в естественную среду обитания

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам поймали лося в Казани и вернули его в естественную среду обитания. Об этом сообщает «Татар Информ».

По информации издания, молодое животное обнаружили в лесном массиве у Республиканской клинической больницы, которая расположена в районе Деревни Универсиады. Местные жители отправили особь в дикую природу Высокогорского района.

«Самостоятельно животное вернуться в природу не могло, оно представляло реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Сейчас его здоровью ничего не угрожает», — разъяснили ситуацию работники комитета.

Помимо этого, ведомство составило список рекомендаций, обучающих правильному поведению при встрече с дикими животными. Согласно правилам, лучше не подходить близко к животному, не кормить его и не пытаться сфотографироваться рядом с ним. Необходимо без резких движений отойти в любое безопасное место и вызвать экстренные службы.

В июне пробегающий вдоль дороги под Екатеринбургом лосенок попал на видео. Очевидец поделился видео с лосенком, стоящим на обочине шоссе Кольцовский тракт, который начинает убегать в сторону леса, заметив автомобиль с людьми. Отмечается, что лосенка заметили напротив отеля «Рамада», который расположен в 10 километрах от местного аэропорта.