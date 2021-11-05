В Колумбии задержали связанного с ИГ россиянина

В Колумбии задержали россиянина, которого обвиняют в связях с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора колумбийской полиции Хорхе Варгаса.

Как уточнил Варгас, Владимир Таранец, известный как Али Али, является гражданином России и был объявлен властями в международный розыск как член террористической группировки. Его поймали в аэропорту Эль-Дорадо в столице Колумбии Боготе.

Ранее, 3 ноября, «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт, произошедший в столице Афганистана Кабуле. Его целью стали боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Уточнялось, что группа боевиков напала на столичную больницу, в ходе атаки подорвал себя террорист-смертник. В результате инцидента погибли 23 человека, пострадали еще 50. В ИГ заявили, что в атаке принимали участие пятеро террористов, в результате был убит командующий кабульскими силами «Талибана» Хамдулла Мохлис.