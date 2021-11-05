Мир
 
Последние новости
Назван защищающий от тяжелой формы коронавируса витамин
В австрийском борделе начали прививать от коронавируса
Звезда сериала «Бригада» опроверг конфликт с Валентином Юдашкиным
Прокуратуру наделят новыми полномочиями
У пострадавшего в драке с кавказцами мужчины обнаружились проблемы с законом
Раскрыт механизм возникновения симметрии у морских звезд
В Минздраве пообещали обеспечить Облучье необходимой медпомощью
Напавшим на мужчину с ребенком кавказцам пригрозили тюрьмой 
Погибший в Германии российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ
Новости партнеров
Прослушать новость

Помощника президента Франции приговорили к тюрьме

Начальника охраны Макрона Александра Беналля обвинили в насильственных действиях
Перейти в «Мою Ленту»
фото: Charles Platiau / Reuters

Бывшего сотрудника администрации президента Франции Эммануэля Макрона — Александра Беналля — приговорили к трем годам тюрьмы, два из них условно. Его признали виновным по делу о применении силы на манифестации в 2018 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В июле 2018 года французские СМИ опубликовали видео, на котором Беналль во время манифестации 1 мая в Париже избил протестующего. В ролике человек в черном защитном шлеме и в гражданской одежде сначала грубо себя ведет и толкает девушку. Затем он хватает окруженного полицейскими молодого человека, тащит по земле и избивает на глазах у очевидцев. Французский лидер уволил советника по вопросам безопасности после того, как появились новые подробности этого дела, за что столкнулся с критикой за то, что не принял подобных мер ранее.

Беналль был обвинен в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

Александр Беналль был начальником охраны Эммануэля Макрона во время его предвыборной кампании, а после стал отвечать за безопасность главы государства на различных мероприятиях. Когда было опубликовано скандальное видео, стало известно, что мужчину решили отстранить от должности всего на две недели. Однако на следующий день его все же решили уволить.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы главные оплошности Макрона
Во Франции уволили и взяли под стражу избившего людей советника Макрона
Охранник Макрона прикинулся полицейским и избил человека
Другие материалы рубрики
Мир00:0125 сентября

«Ислам станет игрушкой в руках террористов»

Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
18:25 3 ноября

Посольство России опровергло информацию о гибели россиян в Южном Судане

17:53 3 ноября

В США изъяли почти тонну кокаина на пути в Нью-Йорк

17:44 3 ноября

В Пентагоне заявили о необходимости поддерживать диалог с Россией и Китаем

Мир00:0122 сентября
Ангела Меркель

«Устала от власти и от народа»

Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
17:26 3 ноября

Британские морпехи заставили американских сдаться в учебном бою

17:15 3 ноября

Лавров не примет участие в «нормандской встрече»

17:15 3 ноября

Власти Турции завели уголовные дела на 30 человек за пожелание смерти Эрдогану

Мир00:0118 сентября

«Тут каждый день длиною в год»

Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
17:02 3 ноября

Организаторы «Бессмертного полка» собрались на форуме в Белграде

16:46 3 ноября

Захарова рассказала о риске проникновения афганских террористов в Россию

16:35 3 ноября

В МИД ответили на обвинения США о невыполнении Россией обязательств по климату

Россия
Эльбарусовские дети на восстановительном лечении в санатории«На руках висели лоскуты кожи»
60 лет назад 106 детей погибли в страшном пожаре в школе. Почему КГБ скрыл трагедию?
«Убивали невинных — и все»
НКВД осудил и уничтожил тысячи людей. Почему теперь ФСБ хочет оставить эти дела в секрете?
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Все материалы
Мир
Свой — чужой.
Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Кто теперь угнетен?
США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
Все материалы
Бывший СССР
СБУ обвинила ФСБ России в кибератаках на госорганы Украины
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
Показавшего средний палец Зеленскому депутата захотели наказать
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
В Абхазии потребовали уволить главу МВД
Все материалы
Экономика
Россиянам посоветовали купить новогодние подарки заранее из-за скачка цен
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Сбер откроет первый международный научно-исследовательский центр в Европе
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Аналитик назвал логичным решение Сбера по продаже зарубежных «дочек»
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Путин назвал условие экономической интеграции с Белоруссией
Все материалы
Силовые структуры
МВД подтвердило задержание сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Россиянка расчленила сожителя и попыталась спрятать его в холодильнике
Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Арестованного за госизмену Сафронова поместили в карцер из-за телеантенны
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Оставшийся без приглашения в сборную России футболист стал лучшим игроком месяца
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Сын Кадырова нокаутировал соперника на турнире по боксу
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Российская олимпийская чемпионка описала Игры в Токио одной фразой
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Российская гимнастка Мельникова рассказала о ежедневном страхе
Все материалы
Культура
Кинокомикс «Вечные» стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Новый директор МХАТ Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 27 лет работы
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников прокомментировал увольнение врачей в ЕАО из-за отказа прививаться
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
Группа кавказцев посмеялась над Зверевым в московском торговом центре
Модель извинилась за однополый поцелуй у Вечного огня
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Вассерман назвал простой способ развить умственные способности
Лицом к лицу.
Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
Все материалы
Ценности
В европейской школе мальчиков попросили надеть юбки
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Девушка пожаловалась на трудности жизни с чересчур большой грудью
Блогерша примерила сексуальные брюки Asos и поделилась впечатлениями
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
48-летнюю модель пристыдили в сети за фото в оголяющем грудь наряде
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Водитель Ford Mustang обстрелял Chevrolet Corvette за отказ от уличных гонок
Наши на чужбине: внедорожники из России в других странах
Такими российские вездеходы мало кто видел
Ford отправил автопилот BlueCruise на доработку
Volkswagen ID.3 — Golf XXI века?
Немецкий электрохэтч, который стоит как Tesla и не врет о запасе хода
Tesla отзывает несколько тысяч электрокаров из-за проблемы с подвеской
Что общего у ноутбука со спорткаром?
Объясняем на примере Porsche Design Acer Book RS и автомобилей Porsche
На заводском полигоне Ford заметили Toyota Supra
Все материалы
Среда обитания
Названы регионы России с самыми доступными частными домами
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни в съемной квартире в Москве
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Прохор Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Раскрыто влияние климатических проектов на экономику России
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
Город-герой Керчь.
Как Керченско-Эльтигенская операция помогла освободить Крым во время Великой Отечественной войны?
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
Селение Тиб. Башни Боциевых. Средние века. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Справа — семейное святилище. «Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
Город-герой Керчь.
Как проходили военные действия Керченско-Феодосийской десантной операции в Крыму?
Город-герой Севастополь.
Как советским войскам удалось отстоять город во время Великой Отечественной войны?
Все материалы