Во Франции уволили и взяли под стражу избившего людей советника Макрона

Советник президента Франции по вопросам безопасности Александр Беналля взят под стражу по обвинению «в насилии со стороны лица, несущего государственную службу». Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокуратуру.

Беналля подозревают в избиении участника первомайской демонстрации в Париже. Как передает Reuters, французский лидер уволил советника после того, как появились новые подробности этого дела. При этом многие осудили Макрона за то, что он не принял подобных мер ранее.

19 июля газета Le Monde сообщила, что Беналля избил человека на демонстрации во французской столице. Это произошло еще 1 мая, при этом инцидент был зафиксирован на видео, однако установить, кто именно запечатлен на кадрах, удалось не сразу.

В ролике человек в черном защитном шлеме и в гражданской одежде сначала грубо себя ведет и толкает девушку. Затем он хватает окруженного полицейскими молодого человека, тащит по земле и избивает на глазах у очевидцев. Стражи порядка не вмешиваются. Мужчина резко прекращает свои действия и уходит, когда замечает, что его снимают.

Беналля был начальником охраны Эммануэля Макрона во время его предвыборной кампании, а после стал отвечать за безопасность главы государства на различных мероприятиях. 19 июля стало известно, что мужчину решили отстранить от должности всего на две недели. Однако на следующий день его все же решили уволить.

Отмечается, что Беналля 1 мая было разрешено лишь наблюдать за действиями сотрудников правоохранительных органов. Ему позволили это сделать после того, как он выразил интерес к работе стражей порядка на демонстрациях.

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