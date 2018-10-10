Названы главные оплошности Макрона

Американский журнал Politico назвал самые серьезные недочеты работы президента Франции Эммануэля Макрона. К ним издание относит девять инцидентов.

Одной из главных оплошностей главы государства стало практически недельное молчание в июле. Тогда СМИ узнали, что его советник по вопросам безопасности Александр Беналля избил протестующего во время первомайской демонстрации в Париже. Первый комментарий от Макрона последовал лишь через пять дней.

На второе место Politico поставил совет президента пенсионерам — поменьше жаловаться. Макрону припомнили и совет по поиску работы: он заявил садовнику, что тот может легко устроиться в отель, ресторан или на стройку.

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Кроме того, главу государства критиковали за использование стереотипов и сравнение французов с галлами, а также за непонимание значения финансирования малообеспеченных семей. Так, президент заявлял, что «люди рождаются бедными и остаются бедными».

Журнал припомнил Макрону высказывания о противниках трудовых реформ, которых он назвал лентяями, а также слова об опасности успеха: достигших высот бизнесменах — они не должны забывать про «людей, которые ничего не значат». Среди оплошностей политика назвали и его снисходительное обращение с шахтерами, которым он приписал алкоголизм и зависимость от курения.

На девятом месте Politico указал самое первое интервью Макрона в 2014 году в должности министра финансов. Тогда он, говоря про массовое увольнение людей со скотобойни, указал, что большинство работников были женщины, причем в основном неграмотные. Позже ему пришлось извиняться.

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