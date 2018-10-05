Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал пенсионерам прекратить жаловаться. Об этом пишет Politico.

Глава государства посетил церемонию, посвященную 60-летию французской конституции. Она проходила в коммуне Коломбе-ле-Дёз-Эглиз, где захоронен основатель Пятой республики и ее первый президент генерал Шарль де Голль.

Там одна из женщин рассказала, что беспокоится из-за урезания пенсии. В ответ Макрон вспомнил про принцип жизни де Голля, о котором рассказывал его внук: «Вы можете высказываться очень свободно, но единственная вещь, на которую вы не имеете права, — жаловаться».

Президент заметил, что метод генерала, на его взгляд, очень хорош. «Страна была бы совершенно другой, если бы так было. Мы не понимаем, как нам повезло», — добавил он.

В конце сентября Макрона высмеяли за фотографии, на которых он позирует с полуголыми чернокожими людьми. До этого президента Франции, которого критики часто называют «президентом богачей», раскритиковали за советы по поиску работы. Тот заявил садовнику, что он может легко устроиться в отели, рестораны или на стройку.

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