Путин обошел Трампа в мировом доверии

Политике президента России Владимира Путина доверяют 30 процентов жителей ведущих стран мира. Об этом свидетельствуют данные исследования Pew Research.

Всего в опросе приняли участие больше 26 тысяч человек в 25 странах мира.

Выяснилось, что самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52 процента. За не следуют президент Франции Эммануэль Макрон (36 процентов) и председатель КНР Си Цзиньпинь (34 процента). Политике американского лидера Дональда Трампа доверяют 27 процентов респондентов.

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Исследователи также выяснили, что за последние несколько лет россияне почти не изменили своего мнения об американской политике. С 2017 года одобрение лично Трампа среди граждан России упало с 53 процентов до 19-ти. При этом Россия входит в тройку стран наряду с Кенией и Израилем, которые стали благосклоннее относиться к США после ухода Барака Обамы с поста президента.

Рекордный рост симпатии россиян к западным странам с момента присоединения Крыма в 2014 году был зафиксирован после переговоров Путина и Трампа в Хельсинке — о своем хорошем отношении к США заявили 42 процента опрошенных.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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