Дисциплинарное взыскание

«Меры по реструктуризации на 2018 год предполагают сокращение, роспуск, реорганизацию и передислокацию подразделений». Эта скупая формулировка взята из опубликованного на сайте Минобороны Франции плана реформирования вооруженных сил Пятой республики. Масштабная задача такого рода сама по себе чревата тем, что французская армия окажется в условиях турбулентности. Между тем уже сейчас в вооруженных силах не все спокойно: в середине июля президент Эммануэль Макрон со скандалом уволил начальника Генерального штаба генерала Пьера де Вилье. Это решение главы государства, и без того не слишком любимого в армии, настроило против него многих военных. Истоки и возможные последствия этого конфликта изучила «Лента.ру».

Скандал в публичном пространстве

Через несколько дней после празднования Дня взятия Бастилии президент Франции принял отставку начальника Генерального штаба генерала Пьера де Вилье. Военачальник покинул свой пост досрочно не по собственному почину — поводом для увольнения стала крайне резкая критика в адрес главы государства, которую позволил себе генерал. Ярость де Вилье вызвало известие о том, что оборонный бюджет будет сокращен на 850 миллионов евро в этом году. Во время закрытых консультаций в профильном парламентском комитете генерал заявил: «Я не позволю Минфину меня трахнуть!» (В оригинале было употреблено более крепкое слово — прим.«Ленты. ру».)

Эммануэль Макрон и генерал Пьер де Вилье (стоит спиной) Фото: Stephane Mahe / Reuters

На этом де Вилье не остановился и опубликовал статью в газете Le Figaro, в которой, в частности, рассказал о тяжелой ситуации в сухопутных войсках, сложившейся из-за недофинансирования. Генерал напомнил, что уже более двух лет 30 тысяч французских солдат и офицеров находятся в постоянной боевой готовности. Еще семь тысяч солдат заняты в патрулировании улиц городов из-за режима чрезвычайного положения, введенного после терактов 2015 года. Некоторые операции — главным образом зарубежные — пришлось отменить из-за бюджетных сокращений.

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Откровения генерала возмутили Макрона. И его ответ не заставил себя долго ждать. Президент призвал де Вилье не забывать, что вопросы распределения бюджетных средств не входят в его должностные обязанности. И вообще, когда начальник Генштаба не согласен с решением главы государства — в отставку уходит военачальник, а не президент, резюмировал Макрон.

Источник «Ленты.ру», знакомый с ситуацией, рассказал, что Макрон давно имел зуб на де Вилье, который слишком рьяно и прямолинейно отстаивал интересы армии. Поэтому после отставки военачальника появилось предположение: генерала «просчитали» советники президента. Зная взрывной характер военачальника, ему просто подкинули наживку в виде сокращения бюджета, которую он заглотил, вспылив и позволив себе слишком эмоциональную критику верховного главнокомандующего. В результате президент получил формальный повод уволить де Вилье. В пользу этой версии говорит и тот факт, что практически сразу после того, как конфликт вышел в публичное пространство, Макрон подсластил пилюлю для военных, пообещав увеличить ассигнования на армейские нужды в следующем году на 1,5 миллиарда евро.

Привет от Олланда

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В любом случае истоки этого конфликта лежат в недавнем прошлом. Сразу после вступления в должность в мае этого года и формирования правительства Макрон поручил своей команде провести ревизию государственных финансов. По ее итогам выяснилось: в казне не хватает денег, чтобы покрыть все запланированные расходы. Причина разбалансированности бюджета лежала в подходе, который исповедовала прежняя администрация и лично президент Франсуа Олланд. В силу особенностей характера всем лоббистам и прочим «ходокам» и просителям он не отказывал, а обещал помочь и выделить необходимые средства. В результате бюджет стал напоминать тришкин кафтан, а никто из соискателей в нужном объеме финансирования своих затей все равно не получал. Олланд же за свою мягкотелость и неспособность сказать «нет» получил прозвище «плюшевый».

Франсуа Олланд Фото: Lionel Bonaventure / Reuters

Кроме того, после парижских терактов ноября 2015-го Олланд объявил об увеличении финансирования силовых структур, в том числе и армии. Ради этого он пошел даже на нарушение пакта о стабильности, принятого в Евросоюзе (дефицит бюджета не должен превышать трех процентов ВВП).

В этих условиях Макрону и его людям пришлось выкручиваться, чтобы как-то свести концы с концами. Еще во время работы в банке Рокфеллеров нынешний хозяин Елисейского дворца за несколько блестяще проведенных инвестиционных сделок получил прозвище «финансовый Моцарт». Однако даже Макрон, при всех его выдающихся способностях, не смог в сложившейся ситуации придумать ничего лучше, чем сокращение финансирования вооруженных сил.

Генералы сердятся

Решение уволить генерала де Вилье популярности среди военнослужащих главе государства не прибавило. А ведь и без того в армии Макрона особо не жаловали. Во-первых, из–за того, что сам он военную службу не проходил. Во-вторых, из-за его стремления выглядеть «своим» среди военных: то глава государства с вертолета на тросе опускается на палубу атомной подводной лодки, то посещает раненых бойцов французского контингента в Мали. «Что это такое? Попытка набрать личные очки на фоне неуважения к армии? Военные не терпят такого отношения к себе», — раздраженно отозвался о Макроне генерал Винсент Деспорт.

Макрона опускают на лебедке на борт субмарины Фото: @EmmanuelMacron

По его словам, Макрон спровоцировал серьезный кризис: кажется, что генерала де Вилье отправили в отставку за то, что он сказал правду парламентариям. Получается, что исполнительная власть не позволяет власти законодательной слышать правду.

Осудил поведение президента даже бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан, который, как считается, близок к Макрону. «Все знают, что большинство военных довольно консервативны, далеко не все военные голосовали за кандидата Макрона.(...) То, что генерала отправили в отставку со скандалом — а ведь можно было сделать это тихо, просто обсудив все с глазу на глаз в Елисейском дворце, — подорвало доверие [военных к президенту]. К тому же генерал де Вилье все равно должен был покинуть свой пост через месяц, так как он достиг пенсионного возраста. А вся эта театральность оказала очень сильное психологическое влияние на настрой армии. Для гражданских лиц это может показаться ерундой, но для военных очень важно, чтобы объяснение происходило тет-а-тет. Устроив публичную порку генералу, их командира, Макрон будто выпорол всех военных».

Свое отношение к произошедшему выразили и сослуживцы генерала де Вилье, провожавшие своего шефа аплодисментами.

Раскритиковали решение Макрона не только военные, но и политические оппоненты. Депутат Национальной ассамблеи от «Национального фронта» Жильбер Коллар в Twitter опубликовал фотографию генерала де Вилье, сопроводив ее подписью: «Этот мужчина защищает Францию, а Макрон — финансы».

Другой парламентарий, Николя Дюпон-Эньян, также через Twitter опубликовал петицию, которая называется «Большой начальник и маленький президент». В ней он написал, что из-за поступка президента «армия оказалась в реальной опасности».

— Debout la France (@DLF_Officiel) 22 июля 2017, 16:50

В сухом остатке

Волна общественного возмущения, вероятнее всего, потихоньку уляжется. Эммануэль Макрон во время посещения авиабазы в Истре (Istres) заверил военнослужащих, что глубоко уважает армию. Однако, затронув тему отставки генерала де Вилье, президент сказал лишь, что общество заслуживает большего, чем обсуждение данного вопроса. Вполне вероятно, что глава государства считает данный инцидент исчерпанным и не требующим дальнейших объяснений.

В то же время ряд французских политиков уже сделали выводы о том, каким будет стиль управления Францией в ближайшие пять лет. Например, бывший премьер-министр, а ныне сенатор Жан-Пьер Раффарен напомнил, что президент должен воспринимать дебаты в парламентских кругах как «поиск истины в условия свободы самовыражения», и добавил, что главе государства нужно рассматривать Национальную ассамблею как союзника, а не противника. Впрочем, если учесть, что большинство депутатских кресел и так принадлежит сторонникам главы государства, то слова Раффарена вряд ли будут услышаны.