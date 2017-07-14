Макрон объявил об увеличении военных расходов Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении военных расходов страны в 2018 году. Об этом сообщает BFMTV.

По словам главы государства, бюджет оборонного ведомства составит в следующем году 34,2 миллиарда евро, против 32,7 миллиарда, предусмотренных в этом. При этом 650 миллионов евро зарезервируют на обеспечение операций за рубежом.

«Это необходимое решение, это то, что нам нужно», — заявил французский лидер.

Макрон пояснил, что данный шаг сделан ради достижения уровня военных расходов в 2 процента от ВВП страны к 2025 году. Такое требование содержится в уставе НАТО, участницей которой является Франция.

25 мая во время саммита лидеров стран Североатлантического альянса президент США Дональд Трамп заявил, что 23 из 28 стран-участниц не платят тех сумм, которые они должны вносить в общий бюджет организации, что является несправедливым по отношению к США, на чью долю приходится около 70 процентов бюджета НАТО.

По приглашению французской стороны Трамп находится с визитом в Париже. Французский и американский президенты будут присутствовать на военном параде в честь национального праздника Франции Дня взятия Бастилии.