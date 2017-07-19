Начальник Генштаба Франции ушел в отставку из-за конфликта с Макроном

Начальник Генерального штаба французской армии генерал Пьер де Вилье ушел в отставку из-за разногласий с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает BFMTV.

«В нынешних условиях я не вижу возможности обеспечить устойчивость вооруженных сил, призванных гарантировать защиту Франции и французов сейчас и в будущем», — написал генерал в своем заявлении.

Ранее он резко критиковал инициативу по сокращению военного бюджета на 850 миллионов евро в этом году и заявил, что не собирается с радостью принимать инициативу министерства финансов. Президент Франции вступил в полемику с военным, назвав недостойным поведением публичное обсуждение некоторых ситуаций.

Вероятным преемником де Вилье станет генерал Франсуа Лекуантр, возглавляющий аппарат военных советников правительства Франции.

Ранее, 14 июля, Макрон объявил об увеличении военных расходов страны в следующем году на 1,5 миллиарда евро, 650 миллионов из них будут предназначены для проведения операций за рубежом. Президент пояснил, что данный шаг сделан ради достижения уровня военных расходов в 2 процента от ВВП страны к 2025 году. Такое требование содержится в Уставе НАТО, участницей которой является Франция.