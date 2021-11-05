В российском регионе запретили посещать сауны без QR-кода

В Приморье объявили об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом на фоне роста заболеваемости в регионе. Об этом сообщается на сайте правительства края.

Согласно заявлению властей, с 8 ноября жителям будет запрещено посещать без документов о пройденной вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и различных услуг. Так, отмечается, что гражданам необходимо будет предъявлять QR-коды при посещении промтоварных магазинов, гостиниц, парикмахерских, салонов красоты, саун и спа-салонов.

Ранее сообщалось, что правительство составит список мест, посещение которых будет доступно вакцинированным гражданам в период ограничительных мер, связанных с COVID-19. Такое смягчение введенных мер для привитых анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин поручил разработать систему, благодаря которой вакцинированные граждане смогут посещать культурные мероприятия и объекты, предъявив QR-код, резюмировал Мишустин.

