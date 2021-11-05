Звезда сериала «Бригада» опроверг конфликт с Валентином Юдашкиным

Актер Дюжев: после отказа от участия в шоу я получил «ответ» в виде сфабрикованной статьи

Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев опроверг информацию о конфликте с дизайнером Валентином Юдашкиным. Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором высказал мнение о том, что появившаяся в СМИ история о его заявлении на показе модного дома, — сфабрикованный ответ на отказ участвовать в «желтопрессном шоу».

Дюжев отметил, что ничего из упомянутого в скандальной истории с ним не происходило. «После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил "ответ" в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей», — написал звезда сериала «Бригада», подчеркнув, что этот инцидент никак не повлиял на его дружбу с семьей Юдашкиных.

Артист посетовал, что в наши дни «можно выдумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию».

Скандальную новость также отвергли жена Валентина Юдашкина Марина и пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина Полина Шаво, к которым обратились за комментарием журналисты KP.RU.

«Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было. О чем речь? Если и показа не было, то что он мог сказать? Глупости», — возмутилась супруга кутюрье.

Ранее StarHit сообщал, что актера якобы выгнали с показа российского дизайнера Валентина Юдашкина из-за того, что он выступил с речью, в которой затронул тему борьбы кутюрье с раком.