Звезду сериала «Бригада» выгнали с показа Валентина Юдашкина

Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев был вынужден покинуть показ российского дизайнера Валентина Юдашкина. Об этом пишет StarHit.

Актера выгнали после речи, в которой он затронул тему борьбы Юдашкина с раком. «Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно…» — сказал звезда сериала «Бригада».

58-летний модельер ранее рассказывал, что ищет преемника для своего модного дома. «Мы все уходим и не будем интересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше», — сказал дизайнер.

Юдашкин впервые раскрыл подробности о пятилетней борьбе с онкологией. «В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо, это произошло за год», — поделился дизайнер. После курса лечения он теперь регулярно занимается своим здоровьем.