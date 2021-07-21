Российский дизайнер Валентин Юдашкин впервые рассказал о поиске преемника для своего модного дома. Своими планами он поделился в интервью актеру Вячеславу Манучарова в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Мы все уходим и не будем интересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше. Увидел бы сейчас такого человека, взял и стал бы готовить. Где его найти? Мы смотрим. Или у нас или привезу откуда-то. Нужен человек профессиональный, должен понимать, чем занят», — рассказал 57-летний модельер.

По словам Юдашкина, во главе его модного дома должен быть тот человек, которого интересуют не только «тусовки», а тот, кто умеет думать, рисовать, тот, кто «будет уважать компанию и то, что сделано». От преемника кутюрье потребует свежих идей, вдохновленных его творчеством. «Я люблю тех, кто не боится. Потрясающий художник у Валентино. Оставил люксовый дом, внес в него столько молодости, дал еще одну жизнь», — пояснил он.

Ранее Юдашкин впервые рассказал о пятилетней борьбе с онкологией. «В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год», — поделился дизайнер. После курса лечения он теперь регулярно занимается здоровьем.