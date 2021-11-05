Раскрыты подробности побега убийцы из психиатрической больницы в Подмосковье

Пациент психиатрической больницы в Чеховском районе Подмосковья сбежал, перепрыгнув с будки охранника через забор. Кадры побега публикует Telegram-канал Mash.

На видео видно, как преступник забирается на крышу домика вахтера и после короткого разбега и прыжка оказывается по другую сторону ограды.

В свою очередь Telegram-канал SHOT выяснил, что преступник, находящийся на принудительном лечении, повздорил с персоналом клиники из-за распорядка дня. Перед побегом он занимался спортом, хотя должен был находиться на прогулке. Медсестра сделала ему замечание и позвала на помощь дежурного врача. Им удалось успокоить пациента и отправить вместе с колонной других пациентов во двор. В этот момент он и решил сбежать.

Пациент сбежал 4 ноября. У него диагностировано психическое расстройство. Он был судим по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и находился на принудительном лечении. Позднее выяснилось, что из этой психиатрической клинической больницы ранее сбежали более десяти человек. Известно как минимум о трех случаях побега, причем в одном из них участвовали девять пациентов.