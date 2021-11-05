Полиция проверит сообщение об ударившем женщину участковом

Полиция Москвы проводит проверку по факту необоснованного применения силы полицейским в отношении к женщине в ее собственной квартире. Сообщается, что участковый ударил москвичку своим удостоверением. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство указывает, что ранее в СМИ появилась информация о том, что полицейский пришел к россиянке, пытаясь найти военнообязанного родственника ее мужа. По словам пострадавшей, в ходе поисков участковый вывернул ей руки и ударил по лицу удостоверением, заявив: «Я здесь власть!» Женщина пожаловалась на противоправные действия полицейского, а тот в свою очередь заявил о неадекватном поведении хозяйки квартиры.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из многоквартирных домов на северо-востоке Москвы. 30 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на Улице Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина. В ходе проверки между полицейским и жительницей квартиры произошел конфликт, после чего женщина обращалась в медучреждение», — сообщает пресс-служба.