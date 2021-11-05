Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме

Петербургские школьники возобновят обучение в очном режиме с 8 ноября. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Отметив, что двухнедельные каникулы подходят к концу, Потехина вспомнила о том, как обучение в школах Северной столицы было организовано в прошлом году. Тогда, по ее словам, директора общеобразовательных учреждений регулярно наблюдали за ситуацией с COVID-19 и отправляли классы на карантин, при этом во многих случаях ученики продолжали заниматься дистанционно. Кроме того, у родителей появилась возможность выбирать смешанный формат обучения.

Тогда же в городе сформировали команду педагогов из 300 человек, которые записывали для учащихся 5-11 классов мини-уроки по изучаемой программе, а Педуниверситет имени Герцена подключил студентов к «продленке на удаленке», и те стали помогать школьникам справляться с домашним заданием.

«Сегодня все эти форматы стали уже привычными. И школа, и семья в условиях то затухающих, то с новой силой поднимающихся волн пандемии, могут выбирать подходящий для себя формат. Больше 80 процентов педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни», — подчеркнула вице-губернатор, добавив, что школа остается самым безопасным и надежным местом.

Ранее стало известно, что в ряде российских регионов продлили действие нерабочих дней из-за ситуации с COVID-19.