Непривитых жителей российского региона старше 45 лет переведут на удаленку

В Карелии непривитых старше 45 лет переведут на дистанционный формат работы

Непривитых от коронавируса и не переболевших им жителей Карелии старше 45 лет с 10 декабря переведут на удаленный формат работы. Об этом сообщает Управление пресс-службы главы российского региона.

Непривитые от COVID-19 и не переболевшие им жители российского региона старше 50 лет на дистанционный формат работы будут переведены с 20 ноября.

«В Карелии возросло количество людей с 18 до 59 лет, попавших в больницу с коронавирусом. По информации регионального Министерства здравоохранения, в общем числе госпитализированных их доля достигла 36,5 процента», — говорится в сообщении.

В ноябре заместитель генерального директора «Уралмашзавода» Алексей Кожемяко подписал приказ, согласно которому от работы отстраняются непривитые от коронавируса и не переболевшие им.

В том же месяце в Совете ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорились провести эксперимент по введению системы QR-кодов в образовательных учреждениях.