«Уралмашзавод» отстранил работников без прививок от коронавируса и тех, кто не переболел

«Уралмашзавод» отстранил от работы непривитых сотрудников, а также тех, кто не переболел COVID-19. Приказ об этом подписал заместитель генерального директора предприятия Алексей Кожемяко, передает Ura.ru.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Свердловской области приказываю отстранить с 02.11.21 от работы работников, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе. Такое решение объяснили ухудшением эпидемиологической ситуации, непривитые сотрудники будут получать две трети оклада.

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Как отмечает издание, от работы отстранены порядка 200 человек. Ura.ru, ссылаясь на пользователя соцсети, который захотел сохранить анонимность, отмечает, что работникам завода без прививок заблокировали пропуска.

Представитель пресс-службы предприятия подчеркнул, что временное отстранение работников — вынужденная мера. «"Уралмашзавод" выполняет заказы государственного значения. От поставок оборудования в указанный срок во многом зависит работоспособность предприятий-партнеров», — уточнил собеседник издания и добавил, что на территории завода есть прививочный кабинет. РБК уточняет, что от работы отстранили тех, у кого нет сертификата или документов, подтверждающих наличие противопоказаний к вакцинации.

В октябре руководство предприятия грозилось уволить сотрудников, которые не вакцинируются от коронавируса. Как рассказывал один из работников, на заводе раздали документ, где было прописано, что сотрудники должны поставить первый компонент вакцины не позднее 1 ноября, а второй — до 1 декабря.