Директор школы соврала о карантине и улетела в отпуск в Турцию

Директор школы в Шотландии решила отправиться в Турцию в отпуск, соврав сотрудникам о том, что сидит на карантине, и попалась на глаза одной из учениц в аэропорту перед вылетом. Об этом пишет Daily News.

52-летняя Алисия Рид (Alicia Reid), директор средней школы в Странраре, графство Уигтауншир, сообщила коллегам о том, что вынуждена временно отстраниться от работы и отправиться на самоизоляцию, так как контактировала с зараженными коронавирусом людьми. Однако вместо карантина женщина решила тайно отправиться в отпуск.

Так, за два дня до официальных школьных каникул руководителя учебного заведения заметила одна из учениц школы в аэропорту Глазго — Рид стояла в очереди на регистрацию на рейс в Турцию. Девочка была удивлена встречей и сняла директора на камеру. Позже она выложила это в сеть, чтобы поделиться историей с друзьями, не подозревая о том, что женщина хотела скрыть от всех свою затею.

Отмечалось, что в Шотландии ученики не могут уехать на каникулы во время семестра без специального разрешения учебного заведения. Когда обман Рид раскрылся, разгневанные родители школьников потребовали объяснений от департамента образования. Подробности инцидента обещали расследовать.

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